Любители зимних развлечений могут отлично провести время на новогодних каникулах — во Владимире будет работать множество ледовых катков. Для вашего удобства vlad.aif.ru собрал список адресов, где можно будет покататься на коньках зимой 2025–2026 гг.Ледовые катки во Владимире:- Мкр. Лесной, ул. Лесная, д. 5;- Мкр. Оргтруд, ул. Молодёжная, д. 12;- Ул. Соколова — Соколёнка, д. 7;- Ул. Жуковского, д. 20;- Ул. Куйбышева, д. 54;- Ул. Кирова, д. 8а;- Ул. Растопчина, д. 49б;- Мкр. Юрьевец, ул. Институтский городок, д. 20;- Ул. Горького, д. 40;- Пр-кт Строителей, д. 46;- Мкр. Юрьевец, ул. Институтский городок, д. 10;- Стадион «Юность» (ул. Егорова, д. 8в) — отличный вариант для активного отдыха;- Парк Добросельский (ФОКОТ) — прекрасное место для семейного катания;- Ул. Диктора Левитана, д. 57 и д. 3В;- Пр-кт Ленина, д. 43;- Ул. Верхняя Дуброва, д. 21;- Пр. Ленина, д. 24;- Ул. Лакина, д. 139;- Мкр. Лунёво, ул. Львовская, д. 24;- Ул. Жуковского, д. 14 (МБОУ СОШ № 13);- Ул. Нижняя Дуброва, д. 28а (МАОУ СОШ Гимназия № 39);- Мкр. Энергетик, ул. Северная, д. 3а;- Ул. Белоконская, д. 10а;- Ул. Юбилейная, д. 20.Выбирайте каток поближе к дому или отправляйтесь исследовать новые районы города — везде вас ждёт весёлое катание и праздничная атмосфера.Прогноз погоды на январские каникулы во ВладимиреПо данным метеорологов, на январские каникулы с 1 по 11 января во Владимире ожидается умеренно холодная погода, типичная для этого времени года:Температура воздуха: днём от –5 °C до –10 °C, ночью возможны понижения до –12... –15 °C.Осадки: преимущественно без осадков, лишь в отдельные дни возможны небольшие снегопады, которые только украсят ледовые площадки.Ветер: умеренный, 3–5 м/с, преимущественно западный.Облачность: переменная, с прояснениями — так что можно совместить катание с любованием зимним солнцем.Такая погода идеально подходит для катания на коньках. На улице не слишком холодно, но достаточно морозно для качественного льда. Однако не забудьте одеться потеплее. Спасатели напомниют, что термобельё, тёплый свитер, утеплённые штаны, шапка, шарф и варежки — обязательные атрибуты для комфортного и безопасного отдыха зимой.