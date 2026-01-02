Работники муниципального предприятия “ВладимирВодоканал” ведут работу по заливке катков на хоккейных кортах во дворах. Об этом сообщили в администрации города Владимира. Ряд катков

Работники муниципального предприятия “ВладимирВодоканал” ведут работу по заливке катков на хоккейных кортах во дворах. Об этом сообщили в администрации города Владимира. Ряд катков уже радуют жителей свеженьким льдом, а на некоторых из них на данный момент ведётся первичная заливка. Потом воду подливают. После того, как лёд готов, срезают все неровности специализированной техникой, – рассказали в