В Областном перинатальном центре первой родилась девочка, а в Центральном роддоме – мальчик. 1 января 2026 в Центральном роддоме в 11.30 появился на свет Лев. Малыш – первенец в молодой семье. Он весом 3700, а ростом – 54 сантиметра. В Областном перинатальном центре первой в этом году родилась девочка Александра – третий ребенок в семье