С 22 по 28 декабря 2025 в регионе незначительно снизилось число пациентов с коронавирусом – всего на 1 случай меньше, чем неделей ранее. COVID-19 лабораторно подтвержден у 91 жителя Владимирской

С 22 по 28 декабря 2025 в регионе незначительно снизилось число пациентов с коронавирусом – всего на 1 случай меньше, чем неделей ранее. COVID-19 лабораторно подтвержден у 91 жителя Владимирской области. Больше всего заражённых в Гусь-Хрустальном районе – 36, В Муромском районе – 16 и во Владимире – 15. Но третью неделю подряд в области