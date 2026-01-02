Рост заболеваемости зафиксирован во всех возрастных группах.

Во Владимирской области на 52-й неделе зарегистрирован рост заболеваемости населения ОРВИ, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора. По сравнению с предыдущей неделей показатель заболеваемости вырос на 12,6%.За неделю за медицинской помощью в лечебные учреждения региона с признаками ОРВИ обратились 18160 человек (во Владимире — 5392). Если сравнивать ситуацию с предыдущей неделей, рост заболеваемости зарегистрирован во всех возрастных группах.Для проведения мониторинга за циркуляцией вирусов ОРВИ и гриппа специалисты лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в Владимирской области на прошедшей неделе провели 648 исследований.Доминируют — вирусы гриппа А (H3N2). Кроме того, среди циркулирующих вирусов выявляют респираторные вирусы негриппозной этиологии: метапневмовирусы и риновирусы.