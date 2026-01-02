Метеочувствительным людям стоит приготовиться к перепаду температур.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области рассказывает, какая погода ждёт жителей в субботу, 3 января.По данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, будет облачно, ночью с прояснениями. Ожидается снег. Водителей и пешеходов предупреждают о гололедице на дорогах.Ветер будет юго-восточный 7-12 метров в секунду. И если температура воздуха ночью сильно не изменится (-15...-10 °С), то днём в регионе значительно потеплеет (-6...-1 °С).Синоптики обещают, что такая же погода сохранится и в воскресенье. А вот с понедельника начнёт холодать. Температура к следующим выходным опустится до −11 °С.