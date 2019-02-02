Президент Континентальной хоккейной лиги Дмитрий Чернышенко назвал на данный момент худший клуб, который является главным претендентом на исключение из числа команд лиги по окончании сезона. Сейчас им является владивостокский Адмирал.

Президент Континентальной хоккейной лиги Дмитрий Чернышенко назвал на данный момент худший клуб, который является главным претендентом на исключение из числа команд лиги по окончании сезона. Сейчас им является владивостокский "Адмирал".Кроме того, в тройку худших клубов рейтинга КХЛ входят хабаровский "Амур" и череповецкая "Северсталь"."После окончания сезона буду настаивать на том, чтобы худший клуб, по данным нашего рейтинга, был исключен из КХЛ, — заявил Чернышенко, которого цитирует Спорт Бизнес Online. — Сейчас худший клуб – "Адмирал".Напомним, что по итогам прошлого сезона из КХЛ были исключены тольяттинская "Лада" и ханты-мансийская "Югра", который сейчас выступают в Высшей хоккейной лиге. Отметим, что рейтинг составляется на основе не только спортивных. но и экономических показателей.