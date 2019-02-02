В Национальной хоккейной лиге подведены итоги очередного игрового дня и названы лучшие игроки. Первой звездой стал российский голкипер клуба Тампа-Бэй Лайгнинг Андрей Василевский, сделавший шатаут в матче с Нью-Йорк Айлендерс (1:0) при 36 отраженных бросках.

В Национальной хоккейной лиге подведены итоги очередного игрового дня и названы лучшие игроки. Первой звездой стал российский голкипер клуба "Тампа-Бэй Лайгнинг" Андрей Василевский, сделавший шатаут в матче с "Нью-Йорк Айлендерс" (1:0) при 36 отраженных бросках.Как уже сообщали 33Live.RuRu, наш вратарь не только отстоял "на ноль", но и помог команде выиграть матч в серии буллитов, где россиянин отразил все три броска соперников "молний".На фоне мини-подвига Василевского на втором и третьем местах остались форварды. Второй звездой стал нападающий "Питтсбурга Пингвинз" Джейк Генцел с дублем в ворота "Оттавы Сенаторз" (5:3), а третьей – лидер "Чикаго Блэк Хоукс" Патрик Кэйн с 4 (2 гола и 2 передачи) очками в матче с "Буффало Сейбрз" (7:3).