Иранская армия в скором времени получит на вооружение крылатую ракету с большой дальностью полета Ховейзе.

Иранская армия в скором времени получит на вооружение крылатую ракету с большой дальностью полета "Ховейзе". Ракету продемонстрировали публике на военной выставке в Тегеране в рамках празднования 40-ой годовщины Исламской революции.Как заявил министр обороны Ирана Амир Хатами, "ракета семейства "Сумар" может быть приготовлена к запуску в краткие сроки". Иранские военные заявляют о ее высокой эффективности, пишет РИА Новости.Как сообщается, инженеры производителя Aerospace Industries Organization сумели обеспечить дальность полета ракеты в 1350 километров на малой высоте и с высокой точностью попадания.