Камера наблюдения сняла на видео аварию в Мариуполе: 10-летняя школьница перебегала пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора и была сбита автомобилем. Пострадавшую отвезли на скорой в детскую травматологию.

В Мариуполе автомобиль сбил девочку на пешеходном переходе. Школьница перебегала дорогу на красный сигнал светофора.Инцидент произошел в минувший четверг, 31 января. В то время, как остальные пешеходы стояли в ожидании зеленого света, 10-летняя девочка выбежала на проезжую часть и тут же была сбита легковым автомобилем, водитель которого не имел технической возможности предотвратить аварию. По дыму из-под колес видно, как мужчина отчаянно тормозил, однако снизить скорость до безопасного уровня у него не получилось.От удара школьницу отбросило на несколько метров, после чего она упала на асфальт. Скорая отвезла пострадавшую в детскую травматологию. В настоящее время стало известно, что жизнь сбитой девочки вне опасности, однако о характере и тяжести полученных ею травм не сообщается.