На телеведущую набросились за снимок без макияжа. Многих шокировал натуральный вид Елены.

На телеведущую набросились за снимок без макияжа. Многих шокировал "натуральный" вид Елены.В Instagram Елены Летучей началась настоящая война под ее постом с видео без макияжа. Телеведущая показала себя в непринужденной обстановке на отдыхе на Галапагосских островах.Некоторые поклонники Летучей нашли ее естественность очень привлекательной, одна из фанаток даже сравнила Елену с эльфийкой. "А вы и без косметики хорошенькая", – написала другая.Но большинство все-таки были неприятно шокированы снимком – многим показалось, что "натуральная" Елена выглядит не очень хорошо. "Вы такая старая на самом-то деле", "Баба Лена…", "Постарела, мать" – такими высказываниями пестрит лента комментариев.Фотографии Летучий с отпуска уже не в первый раз "взрывают" Сеть. Под предыдущими снимками злопыхатели отмечали, что теледива, увлекшись диетами, буквально высохла и потеряла женственные формы. Однако преданные фанаты вступились за звезду."Лена, вы очень худая, это не красиво уже... (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "В таком виде выглядите чересчур худой. Тонкие руки и ноги тростинки", "в ее возрасте это не красиво, не малолетка же, нужны формы, красивые формы, как у нее были",