Лидер российской премьер-лиги питерский Зенит сформировал и направил в Европейский союз футбольных ассоциаций список игроков для участия в матчах плей-офф Лиги Европы. В него вошли новички команды колумбиец Вильмар Барриос и иранец Сердар Азмун, а также Александр Кокорин.

Лидер российской премьер-лиги питерский "Зенит" сформировал и направил в Европейский союз футбольных ассоциаций список игроков для участия в матчах плей-офф Лиги Европы. В него вошли новички команды колумбиец Вильмар Барриос и иранец Сердар Азмун, а также Александр Кокорин.Компанию двум последним в линии нападения "сине-бело-голубых" составят Артем Дзюба, Себастьян Дриусси, Роберт Мак, и Антон Заболотный, сообщает сайт клуба. После перехода в греческий "Олимпиакос" Юрия Лодыгина в списке всего два вратаря – Андрей Лунев и Михаил Кержаков.В линии защиты и полузащиты могут сыграть Александр Анюков, Денис Терентьев, Бранислав Иванович, Луиш Нету, Эльмир Набиуллин, Игорь Смольников, Эмануэль Маммана, Ярослав Ракитский, Матиас Краневиттер, Клаудио Маркизио, Далер Кузяев, Олег Шатов, Александр Ерохин, Магомед Оздоев и Эрнани.Напомним, что первый матч в рамках 1/16 финала Лиги Европы УЕФА игроки "Зенита" против турецкого "Фенербахче" 12 февраля в Стамбуле, а ответный — 21 февраля в Петербурге на "Газпром Арене".