Беременная тройней от Филиппа Киркорова 53-летняя
москвичка скончалась. После появления в программе Андрея Малахова Светлана Сафиева
пережила сильный стресс из-за нападок общественности и попала в больницу.
"Беременная" тройней от Филиппа Киркорова 53-летняя
москвичка скончалась. После появления в программе Андрея Малахова Светлана Сафиева
пережила сильный стресс из-за нападок общественности и попала в больницу.
Москвичка Светлана Сафиева в конце 2018 года пыталась
взыскать через суд с Филиппа 200 тысяч долларов на роды. Женщина
утверждала, что король российской поп-сцены – отец тройняшек, которых она
вот-вот должна родить.
Сафиева стала героиней скандального ток-шоу Андрея Малахова
"Прямой эфир". Телеведущий навестил женщину в ее элитной квартире на
Тверском бульваре. Риэлторы оценивают эти апартаменты в 10 миллионов долларов.
Малахов обнаружил, что квартира буквально завалена детской одеждой, Светлана
купила несколько детских колясок – ожидает рождения детей от Киркорова.
Телеведущий, чтобы развеять сомнения, отвез Сафиеву на УЗИ. Там
и выяснилось, что у Светланы ложная беременность, а большой живот – всего лишь "жировой
фартук". Однако Сафиева вердикту врачей не поверила и выбежала из студии.
Программу раскритиковали – сценаристов обвинили в "безумии"
и выдумках ради рейтингов немыслимых историй. Выяснилось к тому же, что фанатка
серьезно больна. Светлана много лет назад потеряла мужа, осталась
одна с двумя детьми. Видимо, на фоне трагедии у женщины начались проблемы с
психикой, пишет Super.
Как рассказали близкие Светланы, после выхода программы в
эфир она пережила огромный стресс из-за нападков общественности. Кроме того, ее
родственники а также черные риэлторы пытались отнять у нее элитную
недвижимость.
25 декабря Сафиева побывала на концерте Филиппа в "Олимпийском",
а после попала в больницу. 2 февраля родственники Светланы Сафиевой сообщили о смерти фанатки Киркорова после инсульта.