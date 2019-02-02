Беременная тройней от Филиппа Киркорова 53-летняя москвичка скончалась. После появления в программе Андрея Малахова Светлана Сафиева пережила сильный стресс из-за нападок общественности и попала в больницу.

"Беременная" тройней от Филиппа Киркорова 53-летняямосквичка скончалась. После появления в программе Андрея Малахова Светлана Сафиевапережила сильный стресс из-за нападок общественности и попала в больницу.Москвичка Светлана Сафиева в конце 2018 года пыталасьвзыскать через суд с Филиппа 200 тысяч долларов на роды. Женщинаутверждала, что король российской поп-сцены – отец тройняшек, которых онавот-вот должна родить.Сафиева стала героиней скандального ток-шоу Андрея Малахова"Прямой эфир". Телеведущий навестил женщину в ее элитной квартире наТверском бульваре. Риэлторы оценивают эти апартаменты в 10 миллионов долларов.Малахов обнаружил, что квартира буквально завалена детской одеждой, Светланакупила несколько детских колясок – ожидает рождения детей от Киркорова.Телеведущий, чтобы развеять сомнения, отвез Сафиеву на УЗИ. Тами выяснилось, что у Светланы ложная беременность, а большой живот – всего лишь "жировойфартук". Однако Сафиева вердикту врачей не поверила и выбежала из студии.Программу раскритиковали – сценаристов обвинили в "безумии"и выдумках ради рейтингов немыслимых историй. Выяснилось к тому же, что фанаткасерьезно больна. Светлана много лет назад потеряла мужа, осталасьодна с двумя детьми. Видимо, на фоне трагедии у женщины начались проблемы спсихикой, пишет Super.Как рассказали близкие Светланы, после выхода программы вэфир она пережила огромный стресс из-за нападков общественности. Кроме того, ееродственники а также черные риэлторы пытались отнять у нее элитнуюнедвижимость.25 декабря Сафиева побывала на концерте Филиппа в "Олимпийском",а после попала в больницу. 2 февраля родственники Светланы Сафиевой сообщили о смерти фанатки Киркорова после инсульта.