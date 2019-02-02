Двумя матчами в Далласе и Детройте завершился очередной игровой день регулярного чемпионата. Хозяева льда добились в них победы: Старз оказались сильнее Миннесота Уайлд со счетом 3:1, а Ред Уингз в овертайме сломили сопротивление Торонто Мэйпл Ливз – 3:2.

Двумя матчами в Далласе и Детройте завершился очередной игровой день регулярного чемпионата. Хозяева льда добились в них победы: "Старз" оказались сильнее "Миннесота Уайлд" со счетом 3:1, а "Ред Уингз" в овертайме сломили сопротивление "Торонто Мэйпл Ливз" – 3:2.Российские форварды "Далласа" Александр Радулов, Валерий Ничушкин и Денис Гурьянов результативными действиями не отметились. Вратарь "звезд" Антон Худобин в этой встрече остался на скамейке запасных.У "Старз" дубль оформил канадский форвард Тайлер Сегин. Еще одну шайб записал на свой счет Эндрю Коглиано. За "Миннесоту" отличился Брэд Хант.