В Национальной хоккейной лиге стартовали матчи очередного игрового дня регулярного чемпионата. В одном из них встречались Вашингтон Кэпиталз и Калгари Флэймз. Игра завершилась в пользу столичных со счетом 4:3. Победную шайбу забросил российский форвард хозяев льда Евгений Кузнецов.

В Национальной хоккейной лиге стартовали матчи очередного игрового дня регулярного чемпионата. В одном из них встречались "Вашингтон Кэпиталз" и "Калгари Флэймз". Игра завершилась в пользу "столичных" со счетом 4:3. Победную шайбу забросил российский форвард хозяев льда Евгений Кузнецов.KUZY PP GOLD! #ALLCAPS #CapsFlames pic.twitter.com/Cga91YmGOT— Washington Capitals (@Capitals) 2 февраля 2019 г.Этот гол стал для россиянина десятым в сезоне. Также Кузнецов отметился голевой передачей. Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин пропускал эту встречу, поскольку был наказан Лигой за отказ от участия в Матче звезд НХЛ.Результаты других игр дня: "Флорида Пантерз" – "Нэшвилл Предаторз" – 1:4, "Питтсбург Пингвинз" – "Оттава Сенаторз" – 5:3, "Баффало Сэйбрз" – "Чикаго Блэкхоукс" – 3:7.