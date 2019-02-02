Оппозиционный спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо, провозгласивший себя президентом страны, готов начать выстраивать диалог с Пекином. Китай - ключевой глобальный игрок, и мы хотим установить продуктивные и взаимовыгодные отношения, - заявил он в эксклюзивном интервью газете South China Morning Post.

Оппозиционный спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо, провозгласивший себя президентом страны, готов начать выстраивать диалог с Пекином. "Китай — ключевой глобальный игрок, и мы хотим установить продуктивные и взаимовыгодные отношения", — заявил он в эксклюзивном интервью газете South China Morning Post.Китай, как и Россия, продолжает поддерживать действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро, хотя ЕС, США и ряд стран Латинской Америки признали Гуайдо в качестве главы Боливарианской Республики. По словам венесуэльского спикера, все соглашения Пекина с правительством Мадуро останутся в силе при условии, что они были заключены с соблюдением "надлежащего процесса их одобрения Национальной Ассамблеей" (парламентом)."Мое правительство примет и будет соблюдать их", — заявил 35-летний Гуайдо, добавив, что поддержка Китая "будет очень важна для роста экономики и будущего развития" Венесуэлы. Интервью у него было взято в письменном виде по электронной почте, уточняет китайское издание.Тем временем суд в Венесуэле запретил Хуану Гуайдо выезжать за пределы республики и постановил заблокировать доступ к его банковским счетам. Ордера на его задержание пока не существует — по словам президента Мадуро, решение за прокуратурой и судом.Ранее генеральный прокурор Венесуэлы сообщил о начале предварительного расследования в отношении Гуайдо. По его словам, расследование связано с актами насилия, которые произошли в стране, начиная с 22 января.