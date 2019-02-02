Архивный снимок Леры Кудрявцевой вызвал ажиотаж среди поклонников. На фотографии 1994 года телеведущая – брюнетка, фанатов поразило ее сходство с Ольгой Бузовой.

Архивный снимок Леры Кудрявцевой вызвал ажиотаж средипоклонников. На фотографии 1994 года телеведущая – брюнетка, фанатов поразилоее сходство с Ольгой Бузовой.Лера Кудрявцева опубликовала в Instagram кадр передачи "Партийная Zона" на телеканале ТВ-6.Тогда восходящая звезда вела эту программу вместе с Гошей Куценко, головакоторого в узбекской тюбетейке тоже попала в кадр. Еще одним ведущим был Отар Кушанашвили.Надо сказать, что большинство поклонников Кудрявцеву неузнали. Они решили, что перед ними Ольга Бузова."Я на секунду подумала, что это Ольга Бузова. Так воткто ее ролевая модель", – прокомментировала снимок подруга КудрявцевойАнфиса Чехова. "Да, много общих черт. Тоже давно заметила сходство Леры иОльги", – поддержали мнение подписчики.Многие комментаторы отметили, что испытали чувствоностальгии по тем временам, когда выходила программа "Партийная Zона". "Помню!!!Всегда смотрел!!", – написал бывший возлюбленный, а ныне друг Кудрявцевой СергейЛазарев. Ему на момент съемок этого выпуска передачи было 11 лет. "Говорисразу, был моим фанатом, чо уж", – пошутила Лера в ответ (орфография ипунктуация оригинала – Прим. ред).Лера в то время только начинала свою карьеру нателевидении в качестве ведущей. Крометого, она танцевала и была бэк-вокалисткой у известных певцов, таких какЕвгений Осин, Игорь Саруханов и Богдан Титомир.Некоторым подписчикам сравнение Кудрявцевой с Бузовой не понравилось.Они отметили, что Лера "всегда была красоткой". Получил свою порциюкомплиментов и Гоша Куценко. Его назвали "красавчиком".