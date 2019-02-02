Ведущий нападающий футбольной сборной Португалии и итальянского Ювентуса Криштиану Роналду не будет лишен государственных наград свой страны. Причиной возможных санкций к футболисту могла стать история с неуплатой им налогов в Испании и вынесенным приговором по делу.

Ведущий нападающий футбольной сборной Португалии и итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду не будет лишен государственных наград свой страны. Причиной возможных санкций к футболисту могла стать история с неуплатой им налогов в Испании и вынесенным приговором по делу.Как уже сообщали 33Live.RuRu, испанские правоохранители признали Роналду виновным и он получил наказание в виде штрафа в 18,8 млн евро и условного тюремного заключения на 23 месяца. Нарушения были выявлены у португальца в период его выступлений за мадридский "Реал".В связи с этим на родине Криша возникли сомнения в праве игрока на сохранение за собой двух высоких наград — ордена Большого креста за заслуги перед Португалией и ордена Инфанта дона Энрике. Тем не менее, как сообщает El Mundo Deportivo, накануне Совет почетных орденов страны принял решение, что ситуация Роналду не подпадает под нормы закона, согласно которым игрок мог бы лишиться госнаград.