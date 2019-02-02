В этот уикенд проходят матчи квалификационного турнира теннисного Кубка Дэвиса, в которых определяются участники обновленного финального раунда этих командных состязаний. За сборную Австралии дебютировал молодой Алексей Попырин, игрок с русскими корнями.

В этот уикенд проходят матчи квалификационного турнира теннисного Кубка Дэвиса, в которых определяются участники обновленного финального раунда этих командных состязаний. За сборную Австралии дебютировал молодой Алексей Попырин, игрок с русскими корнями.Напомним, что Алексей прекрасно провел первый в карьере домашний турнир "Большого шлема", где сумел обыграть опытного русского немца Мишу Зверева и седьмую ракетку мира австрийца Доминика Тима. Успех Попырина не остался незамеченным и его взяли в сборную Кубка Дэвиса.Австралийцы в матче против команды Боснии и Герцеговины одержали уверенную победу – 4:0. Попырин вышел на корт при счете 3:0 и победил Нермана Фотича – 6:1, 7:6. Австралия стала седьмой командой в финале Кубка Дэвиса.Напомним, что в квалификационном раунде участвуют 24 сборные, которые определяют 12 участников финала, который в это году впервые пройдет в обновленном формате с 18 по 24 ноябре в Мадриде. Как уже сообщали 33Live.RuRu, сборная России ведет в матче против Швейцарии – 2:0.Всего в ноябрьском финале будут участвовать 18 сборных и призовой фонд соревнований составит 20 млн долларов. Без игры в финал допущены полуфиналисты прошлогоднего соревнования – команды Хорватии, Франции, Испании и США, а также обладатели двух Wild Card – Аргентина и Великобритания.