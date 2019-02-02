В столице Франции стартовал очередной Кубок Шести наций – крупнейший турнир в истории европейского регби. В стартовом матче трехцветные принимали команду Уэльса и несколько неожиданно проиграли со счетом 19:24.

В столице Франции стартовал очередной Кубок Шести наций – крупнейший турнир в истории европейского регби. В стартовом матче "трехцветные" принимали команду Уэльса и несколько неожиданно проиграли со счетом 19:24.При этом французы вели после первого тайма с "сухим" счетом 16:0. Но во второй половине встречи все переменилось. Основным созидателем гостевой победы у валлийцев стал Норт, который реализовал две попытки.Уэльс, набрав 4 очка, вышел во временные лидеры турнира, сборной Франции начислен 1 турнирный балл. В субботу, 2 февраля, Кубок Шести наций продолжится матчами Шотландия – Италия и Ирландия – Англия. Действующими победителями турнира являются ирландцы.