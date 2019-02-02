Несмотря на многочисленные напоминания России, США в рамках НАТО допускают прямые нарушения Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Об этом заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Несмотря на многочисленные напоминания России, США в рамках НАТО допускают прямые нарушения Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Об этом заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.По словам министра, в НАТО "проводятся так называемые совместные ядерные миссии, в рамках которых (...) отрабатываются навыки применения ядерного оружия с участием стран, не являющихся членами "ядерной пятерки". Это — прямое нарушение Договора о нераспространении, подчеркнул Лавров.Под угрозой, по словам министра, находится также Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ), имеющий важнейшее значение для сохранения "хоть какой-то стратегической стабильности и глобального паритета". В целом эффективное функционирование договора СНВ, отметил Лавров, ставится под вопрос тем, что Соединенные Штаты недавно решили вывести из засчета 56 пусковых установок на подводных лодках для запуска "Трайдентов" и 41 тяжелый бомбардировщик. Предлогом стало то, что они переоборудуются в неядерное оснащение, пояснил глава МИД.При этом, напомнил Лавров, Соединенные Штаты так и не ратифицировали Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), хотя еще Барак Обама, баллотируясь в президенты, "сделал это одним из своих предвыборных обязательств". В настоящее время речи об этом уже не идет, добавил Лавров: США "утратили всякий интерес к каким-либо консультациям о том, как им к этому Договору можно было бы присоединиться".Россия же как добросовестный участник ДВЗЯИ ежегодно проводит на Генеральной Ассамблее ООН специальные мероприятия с целью "сформировать, мобилизовать мировое общественное мнение в пользу вступления Договора в силу". Для этого, в частности, необходимо присоединение к нему Соединенных Штатов, отметил Лавров.Что касается Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), о выходе из которого заявил Вашингтон, то США уже не первый год нарушают его. В частности, они приступили к производству ракет, запрещенных ДРСМД, заявил на этой же встрече с Путиным глава Минобороны России Сергей Шойгу.По его словам, для российской стороны, несмотря на размытость формулировок, очевидно: помимо открытой научно-исследовательской работы по производству ракет средней и меньшей дальности уже не первый год имеет место реальное нарушение позиций договора о РСМД. "Проще говоря, Соединенные Штаты приступили к изготовлению этих ракет и производству этих ракет", — пояснил Шойгу.Встречу президента Путина с Лавровым и Шойгу транслировал телеканал "Россия 24".