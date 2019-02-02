В столице Мордовии Chevrolet сбил людей, стоявших на тротуаре около пешеходного перехода. Легковушка вылетела за пределы проезжей части после столкновения с другим транспортным средством, в результате инцидента пострадали два человека.

В минувшую пятницу, 1 февраля, в столице Мордовии произошло дорожно-транспортное происшествие в результате которого пострадали два человека. Момент аварии попал в объектив камеры наблюдения.Как сообщает пресс-служба региональной полиции, на пересечении улиц Большевистская и Коммунистическая столкнулись автомобили BMW и Chevrolet.После удара оба транспортных средства вылетели на тротуар – кроссовер снес дорожный знак, а легковушка сбила двух пешеходов, стоявших на тротуаре около "зебры".В результате инцидента травмы получили водитель Chevrolet и один из сбитых им пешеходов.Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту произошедшего.