После очередного поражения лондонского Челси в чемпионате Англии от скромного Борнмута (0:4) закачалось кресло под итальянским наставником аристократов Маурицио Сарри. Британские издания прочат ему отставку, а итальянские зовут на родину.

После очередного поражения лондонского "Челси" в чемпионате Англии от скромного "Борнмута" (0:4) закачалось кресло под итальянским наставником "аристократов" Маурицио Сарри. Британские издания прочат ему отставку, а итальянские зовут на родину.Впрочем, повод для досужих разговоров постоянно дает и сам итальянский тренер, который пришел в "Челси" из "Наполи" летом прошлого года. Сарри дал несколько противоречивых интервью, в которых он то сетует на игроков, которые его "не слышат", то настаивает на том, что готов гнуть свою линию и все равно перестроит команду под собственное видение игры.В то же время на родине репутация Сарри остается довольно высокой и итальянское влиятельное издание Corriere dello Sport сообщило, что кандидатурой экс-тренер "Наполи" уже заинтересовались в римской "Роме", которая не блещет в нынешнем сезоне. Журналисты считают, что если специалиста уволят из "Челси", он долго без работы не останется.