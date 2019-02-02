Агата поделилась с подписчиками трогательным видео. Пока муж на съемках, актриса показывает дочке сериалы с папой в главной роли.

Агата поделилась с подписчиками трогательным видео. Пока муж на съемках, актриса показывает дочке сериалы с папой в главной роли.Актриса Агата Муцениеце показала в сторис как она проводит время в отсутствии мужа Павла Прилучного. Звезда вместе с двухлетней дочерью Мией смотрит сериалы с участием папы.Пока девочка уплетает творожок, мама интересуется ее мнением о новой ленте, в которой Агата снялась вместе с мужем."А еще мы с Мией смотрим последние серии сериала "Возмездие". Наконец-то я смотрю его по телевизору… И у Мии есть два вопроса. Почему меня зовут Катя? И второй вопрос: Почему, мама, ты лохматая в кино?" – с юмором отметила Муцениеце.Ранее Агата Муцениеце ответила на слухи о рукоприкладстве ее мужа Павла Прилучного. Актриса опубликовала видео, снятое в гримерке звезды "Мажора".История об избиении звездой "Мажора" Павлом Прилучным супруги Агаты Муцениеце несколько дней будоражила общественность. Из всего многообразия сообщений невозможно было понять – было рукоприкладство или нет?Павел отмалчивался. Агата не выдержала первой. "Забыли написать, что Павел избил меня до смерти, нет, не так… Вообще я в коме! И, конечно, мое любимое, что я уже два года беременна", – возмутилась Муцениеце в своем Instagram.