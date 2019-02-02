Генпрокуратура исключает криминальную версию загадочной гибели группы туристов на перевале Дятлова в 1959 году, об этом заявил официальный представитель ведомства Александр Куренной.

Генпрокуратура исключает криминальную версию загадочной гибели группы туристов на перевале Дятлова в 1959 году, об этом заявил официальный представитель ведомства Александр Куренной, передает "Интерфакс".Он рассказал, что из 75 версий прокуроры собираются проверить три как наиболее вероятные. "Все они так или иначе связаны с природными явлениями", — пояснил Куренной, добавив, что это могла быть лавина или ураган.Никаких доказательств, даже косвенных, в пользу того, что туристы погибли из-за криминала, нет, подчеркнул он.В марте на место трагедии вылетит группа прокуроров. Они установят точное местоположение палатки, уклон горы, глубину снега и другие детали. Часть экспертиз проведут на месте. Финальная медицинская экспертиза, по словам Куренного, окончательно установит причины появления на телах туристов повреждений.