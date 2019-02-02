Дочь телеведущей Даны Борисовой ушла из дома. Полина
написала об этом в своем Instagram
и попросила подписчиков не жалеть ее неадекватную мать.
Дочь телеведущей Даны Борисовой ушла из дома. Полина
написала об этом в своем Instagram
и попросила подписчиков не жалеть ее "неадекватную" мать.
Полина Борисова сообщила, что поссорилась со своей мамой.
Именно поэтому в ее блоге давно нет их общих с родительницей фотографий,
пояснила 11-летняя девочка.
"Мы поссорились, я психанула и ушла из дома. Такое уже
было, когда мама пришла домой с чуваком из "Давай поженимся!" (он
меня бесил). Я взяла рюкзак, деньги и ушла", – рассказала Полина.
Дочь телеведущей просит подписчиков не жалеть Дану – по ее
словам, просто никто не знает, какой "хитрый и неадекватный
человек".
Два года назад Дана Борисова смогла побороть наркотическую
зависимость. После чего занялась помощью тем, кто столкнулся с такой же бедой.
На днях стало известно, что телеведущая отправилась в международный
антинаркотический лагерь в Крыму – поддержать тех, кто сейчас там лечится.
А тем временем ее дочь устроила демарш. Надо сказать, что подписчиков
действия Полины возмутили – им не нравится, что девочка выносит сор из избы. "Малышка, ты ещё многого не понимаешь,
родители, какие бы ни были, они твои родители и их не выбирают", "Куда
ты ушла? Вот это поворот", "Полин, мама – это святое", -
комментируют пост пользователи.
Дана недавно выиграла суд у бывшего возлюбленного и
получила право общаться со своей 11-летней дочерью. Телеведущая приобрела новую
квартиру в Москве, чтобы жить там вместе с Полиной. Однако в последнее время
отношения с наследницей стали портиться. Борисова жаловалась, что ребенок стал
употреблять нецензурные слова, а во всех ее действиях видна "какая-то
излишняя взрослость", напоминает Teleprogramma.pro.