Дочь телеведущей Даны Борисовой ушла из дома. Полина написала об этом в своем Instagram и попросила подписчиков не жалеть ее неадекватную мать.

Дочь телеведущей Даны Борисовой ушла из дома. Полинанаписала об этом в своем Instagramи попросила подписчиков не жалеть ее "неадекватную" мать.Полина Борисова сообщила, что поссорилась со своей мамой.Именно поэтому в ее блоге давно нет их общих с родительницей фотографий,пояснила 11-летняя девочка."Мы поссорились, я психанула и ушла из дома. Такое ужебыло, когда мама пришла домой с чуваком из "Давай поженимся!" (онменя бесил). Я взяла рюкзак, деньги и ушла", – рассказала Полина.Дочь телеведущей просит подписчиков не жалеть Дану – по еесловам, просто никто не знает, какой "хитрый и неадекватныйчеловек".Два года назад Дана Борисова смогла побороть наркотическуюзависимость. После чего занялась помощью тем, кто столкнулся с такой же бедой.На днях стало известно, что телеведущая отправилась в международныйантинаркотический лагерь в Крыму – поддержать тех, кто сейчас там лечится.А тем временем ее дочь устроила демарш. Надо сказать, что подписчиковдействия Полины возмутили – им не нравится, что девочка выносит сор из избы. "Малышка, ты ещё многого не понимаешь,родители, какие бы ни были, они твои родители и их не выбирают", "Кудаты ушла? Вот это поворот", "Полин, мама – это святое", -комментируют пост пользователи.Дана недавно выиграла суд у бывшего возлюбленного иполучила право общаться со своей 11-летней дочерью. Телеведущая приобрела новуюквартиру в Москве, чтобы жить там вместе с Полиной. Однако в последнее времяотношения с наследницей стали портиться. Борисова жаловалась, что ребенок сталупотреблять нецензурные слова, а во всех ее действиях видна "какая-тоизлишняя взрослость", напоминает Teleprogramma.pro.