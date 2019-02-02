Молодец, ушел, правильно, - самолеты авиакомпания S7 и Аврора не сумели приземлиться в Магадане из-за сильного ветра. После нескольких неудачных попыток экипажи увели воздушные суда на запасной аэродром в Петропавловск-Камчатский.

Очевидцы и один из пассажиров запечатлели на видео неудачные попытки приземления самолетов в аэропорту Магадана в субботу, 2 февраля.Как сообщает ТАСС, авиалайнеры, следовавшие в Магадан из Новосибирска и Хабаровска, были вынуждены приземлиться в Елизово (Петропавловск-Камчатский) на Камчатке.Причиной перенаправления воздушных судов авиакомпаний S7 и "Аврора" на запасной аэродром стали погодные условия – сильный ветер помешал им совершить посадку в пункте назначения.Отметим, что в субботу погода внесла коррективы в работу еще одного российского аэропорта – пять рейсов из Москвы и Санкт-Петербурга не смогли по расписанию вылететь в Симферополь из-за тумана, ограничившего видимость на взлетно-посадочной полосе.