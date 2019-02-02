США до сих пор не предоставили доказательств о нарушении Россией Договора о запрещении ракет средней и меньшей дальности, заявил в интервью России 24 заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

США до сих пор не предоставили доказательств о нарушении Россией Договора о запрещении ракет средней и меньшей дальности, заявил в интервью "России 24" заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.Он пояснил, что американская сторона передала спутниковый снимок, который можно скачать из Интернета, и даже представила адрес ресурса, на котором можно получить такую фотографию. Кроме того, США предоставили фото ряда объектов, снятых на полигоне "Капустин Яр", откуда якобы производились пуски, и сообщили две даты, в которые они осуществлялись.Однако фотографии, снятые из космоса, и даты не могут говорить о дальности, на которую запускалась ракета, подчеркнул Рябков.Он также отметил, что появление в Польше и Румынии американских установок, способных запускать крылатые ракеты типа "Томагавк", является прямым нарушением договора РСМД. Москва не может закрыть глаза на то, что при наихудшем развитии сценария на суше могут появиться 24 крылатые ракеты "Томагавк" в ядерном оснащении, подчеркнул замминистра.