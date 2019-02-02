В Киеве неадекватный водитель вылетел на перекресток на красный сигнал светофора и протаранил три машины, в результате ДТП скончалась девушка. Камера наблюдения зафиксировала момент столкновения.

В Киеве неадекватный водитель вылетел на перекресток на красный сигнал светофора и протаранил три машины, в результате ДТП скончалась девушка. Камера наблюдения зафиксировала момент столкновения.Авария произошла около семи часов вечера 31 января на пересечении проспекта Победы и улицы Саксаганского. На кадрах видно, как Audi выезжает на перекресток на запрещающий сигнал, набирает скорость и в буквальном смысле сносит три стоящих в пробке автомобиля.Девушку за рулем Mazda зажало в салоне, так что спасателям пришлось разрезать машину. Спасти ей жизнь врачам не удалось — пострадавшая скончалась по пути в больницу.Очевидцы утверждают, что виновник аварии вел себя неадекватно, предположительно, он находился под воздействием наркотиков. Спустя 20 минут на место прибыл его отец, который требовал, чтобы свидетели прекратили съемку и удалили записи.