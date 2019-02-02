Третьяковская галерея уволила хранителя, работавшего в зале, где похитили картину Архипа Куинджи Ай-Петри. Крым. При этом число количество постов смотрителей в целом по галерее увеличено.

Третьяковская галерея уволила хранителя, работавшего в зале, где похитили картину Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым". При этом число количество постов смотрителей в целом по галерее увеличено, сообщили ТАСС в пресс-службе музея.Сегодня похищенное полотно вернулось в экспозицию и вновь доступно для посетителей музея. Учитывая повышенный интерес к картине, ее разместили в более просторном месте."Перед ней может находиться больше людей, но мы просим посетителей по возможности не задерживаться перед ней", — отметила главный хранитель ГТГ Татьяна Городкова.При этом она подчеркнула, что теперь полотно находится под надежной защитой."Здесь мы используем и традиционные способы защиты — так называемый мертвый крепеж, это физическое прикрепление рамы к стене. И на картину вмонтирован датчик", — пояснила Городкова.Один из посетителей Третьяковки похитил картину с экспозиции вечером 27 января. Мужчина просто снял ее со стены и вынес из музея. Задержали его уже на следующий день, а полотно вернули представителям музея. После внимательного осмотра эксперты пришли к выводу, что произведение искусства можно вернуть на выставку, так как серьезных повреждений оно не получило.