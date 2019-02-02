Ксения Собчак использовала Константина Богомолова, чтобы
разорвать отношения с супругом. Режиссер стал для телеведущей транспортом,
который может увезти ее от Максима Виторгана.
Ксения Собчак использовала Константина Богомолова, чтобы
разорвать отношения с супругом. Режиссер стал для телеведущей "транспортом",
который может увезти ее от Максима Виторгана.
Никакая роковая разлучница или разлучник не могут сломать
что-то в отношениях. Эти люди становятся просто средством, транспортом, который
"вывозит" одного из партнеров из испорченных отношений, уверена Ксения
Собчак.
"Человек, которого ты встречаешь потом – он просто
средство, транспорт вывезти тебя из ситуации. Тебе не хватает сил себя
выдернуть – и ты находишь такой способ", – пояснила телеведущая в
программе Дмитрия Борисова "Эксклюзив" на Первом канале.
Собчак призналась, что сейчас проходит достаточно сложный
период в жизни. Но светская львица убеждена, что надо не бояться общественного
мнения, жить своими чувствами.
Напомним, в декабре прошлого года в Сети начали появляться
слухи о разладе в семье Максима Виторгана и Ксении . Поклонники стали все
чаще видеть телеведущую в компании режиссера. Позднее в СМИ появилась новость о
том, что известный актер напал на Богомолова и разбил ему нос.
На днях телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов, за романом которых следит последние недели вся страна, обедали в ресторане Buro Tsum в компании миллиардера Романа Абрамовича и Надежды Оболенцевой. После трапезы вся компания отправилась на премьеру спектакля Константина.
Наблюдатели предположили, что в преддверии возможного бракоразводного процесса с Максимом Виторганом Ксения всерьез задумалась связать свое будущее с приписываемым ей любовником. Возможно, Собчак таким образом пытается устроить его жизнь.