Ксения Собчак использовала Константина Богомолова, чтобы разорвать отношения с супругом. Режиссер стал для телеведущей транспортом, который может увезти ее от Максима Виторгана.

Ксения Собчак использовала Константина Богомолова, чтобыразорвать отношения с супругом. Режиссер стал для телеведущей "транспортом",который может увезти ее от Максима Виторгана.Никакая роковая разлучница или разлучник не могут сломатьчто-то в отношениях. Эти люди становятся просто средством, транспортом, который"вывозит" одного из партнеров из испорченных отношений, уверена КсенияСобчак."Человек, которого ты встречаешь потом – он простосредство, транспорт вывезти тебя из ситуации. Тебе не хватает сил себявыдернуть – и ты находишь такой способ", – пояснила телеведущая впрограмме Дмитрия Борисова "Эксклюзив" на Первом канале.Собчак призналась, что сейчас проходит достаточно сложныйпериод в жизни. Но светская львица убеждена, что надо не бояться общественногомнения, жить своими чувствами.Напомним, в декабре прошлого года в Сети начали появлятьсяслухи о разладе в семье Максима Виторгана и Ксении . Поклонники стали всечаще видеть телеведущую в компании режиссера. Позднее в СМИ появилась новость отом, что известный актер напал на Богомолова и разбил ему нос.На днях телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов, за романом которых следит последние недели вся страна, обедали в ресторане Buro Tsum в компании миллиардера Романа Абрамовича и Надежды Оболенцевой. После трапезы вся компания отправилась на премьеру спектакля Константина.Наблюдатели предположили, что в преддверии возможного бракоразводного процесса с Максимом Виторганом Ксения всерьез задумалась связать свое будущее с приписываемым ей любовником. Возможно, Собчак таким образом пытается устроить его жизнь.