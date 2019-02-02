Проект Х-Фактор на Украине стал настоящей кузницей кадров для Евровидения. Уже несколько его участников вошли в национальный отбор. В России, к сожалению, это формат не прижился, а другие программы с поставкой материала к конкурсам вроде Евровидения не справляются.

Проект "Х-Фактор" на Украине стал настоящей "кузницейкадров" для Евровидения. Уже несколько его участников вошли в национальныйотбор. В России, к сожалению, это форматне прижился, а другие программы с поставкой материала к конкурсам вроде Евровиденияне справляются.На Украине активно выбирают представителя, который поедет на в Тель-Авив:за это право борются 16 претендентов. Полуфиналы национального отбора пройдут 9и 16 февраля в Киеве, финал назначен на 23 февраля.Свою песню для нацотбора на Евровидение-2019 представила и украинскаягруппа KAZKA. Это композиция Apart – как пишут музыканты, "личная историяотношений, страхов и преодолений. Это песня-манифест: любите без шаблонов".Эта композиция – безусловный лидер национального отбора,уверен член экспертного совета по развитию информационного общества при ГосдумеВадим Манукян."С вероятностью 99,9% именно эта группа будетпредставлять Украину на конкурсе. Думаю, что зрители проголосуют именно за нее.В этой связи хочу сказать, что у KAZKA, на мой взгляд, будет куда больше шансовна победу, чем у Melovin. Они более форматные для Евровидения. А еще не безудовольствия могу отметить, что украинская версия "Х-Фактор" сталапрактически постоянным поставщиком участников на ", – сказалМанукян Дням.Ру.Эксперт сожалеет о том, что в России этот конкурс неприжился. При этом Манукян отмечает, что у этого обстоятельства были объективныепричины."Ведь у нас в стране он запускался лично под АллуПугачеву. Она, как видно, вскоре потеряла к этому конкурсу интерес. По сутиполучается, что русскоязычная версия "Х-Фактора" стала заложникомнастроения Примадонны. Призываю российских вещателей вернуть Х-Фактор на ТВ, ноуже без Пугачевой. Этот конкурс не должен зависеть от настроения одногочеловека", – сказал эксперт.Манукян убежден, что "Х-Фактор" России нужен. Вслучае его возрождения появятся, наконец, новые имена – и тогда список претендентовна будет состоять не из 5-6 человек, многие из которых на конкурсуже ездили.По мнению эксперта, проект "Голос" с этой ролью несправляется. Он показывает стране отличных певцов – но там не приживаютсяартисты. А на Евровидение от России, уверен Манукян, всегда должен ездитьименно артист.