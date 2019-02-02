Проект Х-Фактор на Украине стал настоящей кузницей
кадров для Евровидения. Уже несколько его участников вошли в национальный
отбор. В России, к сожалению, это формат
не прижился, а другие программы с поставкой материала к конкурсам вроде Евровидения
не справляются.
Проект "Х-Фактор" на Украине стал настоящей "кузницей
кадров" для Евровидения. Уже несколько его участников вошли в национальный
отбор. В России, к сожалению, это формат
не прижился, а другие программы с поставкой материала к конкурсам вроде Евровидения
не справляются.
На Украине активно выбирают представителя, который поедет на в Тель-Авив:
за это право борются 16 претендентов. Полуфиналы национального отбора пройдут 9
и 16 февраля в Киеве, финал назначен на 23 февраля.
Свою песню для нацотбора на Евровидение-2019 представила и украинская
группа KAZKA. Это композиция Apart – как пишут музыканты, "личная история
отношений, страхов и преодолений. Это песня-манифест: любите без шаблонов".
Эта композиция – безусловный лидер национального отбора,
уверен член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме
Вадим Манукян.
"С вероятностью 99,9% именно эта группа будет
представлять Украину на конкурсе. Думаю, что зрители проголосуют именно за нее.
В этой связи хочу сказать, что у KAZKA, на мой взгляд, будет куда больше шансов
на победу, чем у Melovin. Они более форматные для Евровидения. А еще не без
удовольствия могу отметить, что украинская версия "Х-Фактор" стала
практически постоянным поставщиком участников на ", – сказал
Манукян Дням.Ру.
Эксперт сожалеет о том, что в России этот конкурс не
прижился. При этом Манукян отмечает, что у этого обстоятельства были объективные
причины.
"Ведь у нас в стране он запускался лично под Аллу
Пугачеву. Она, как видно, вскоре потеряла к этому конкурсу интерес. По сути
получается, что русскоязычная версия "Х-Фактора" стала заложником
настроения Примадонны. Призываю российских вещателей вернуть Х-Фактор на ТВ, но
уже без Пугачевой. Этот конкурс не должен зависеть от настроения одного
человека", – сказал эксперт.
Манукян убежден, что "Х-Фактор" России нужен. В
случае его возрождения появятся, наконец, новые имена – и тогда список претендентов
на будет состоять не из 5-6 человек, многие из которых на конкурс
уже ездили.
По мнению эксперта, проект "Голос" с этой ролью не
справляется. Он показывает стране отличных певцов – но там не приживаются
артисты. А на Евровидение от России, уверен Манукян, всегда должен ездить
именно артист.