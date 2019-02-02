Владимир Путин одобрил предложение Минобороны – приземлить Калибры. Сейчас пусковые установки этих ракет – морского базирования, предлагается разработать наземный вариант. Это один из шагов, предпринятых Москвой в ответ на выход Вашингтона из Договора по ракетам средней и малой дальности (ДРСМД).

Владимир Путин одобрил предложение Минобороны – "приземлить""Калибры". Сейчас пусковые установки этих ракет – морскогобазирования, предлагается разработать наземный вариант. Это один из шагов,предпринятых Москвой в ответ на выход Вашингтона из Договора по ракетам среднейи малой дальности (ДРСМД).Россия не намерена втягиваться в гонку вооружений – но и небудет инициировать переговоры по этому вопросу с США, заявил Владимир .Президент одобрил начало работ по созданию гиперзвуковых ракет среднейдальности, а также по разработке сухопутного варианта "Калибра."Согласен с предложениями министерства обороны о началеработ по "приземлению" "Калибров" и открытии новогонаправления – создания гиперзвуковой ракеты наземного базирования среднейдальности", – сказал президент России на встрече с главой МИД СергеемЛавровым и министром обороны Сергеем Шойгу.Владимир Путин сообщил, что решил зеркально ответить надействия США. Президент заявил о приостановке участия России в ДРСМД. Москва небудет инициировать переговоры по соглашению. По словам Путина, надо дождаться, покапартнеры созреют для равноправного диалога.Как отметил президент, после приостановки договора будутсоздаваться новые технологии в военной сфере – однако без увеличения бюджетаМинобороны. "Мы не должны и не будем втягиваться в затратную для нас гонкувооружений", – подчеркнул .В частности, на встрече с Лавровым и Шойгу Владимир сообщил,что завершен ключевой этап испытаний подводного ядерного беспилотника"Посейдон". Мощность ядерной боевой части глубоководного аппарата – 2мегатонны. На Западе новейшие образцы российского вооружения назвали"ужасающими", напоминает Life.ru.