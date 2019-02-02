Владимир Путин одобрил предложение Минобороны – приземлить
Калибры. Сейчас пусковые установки этих ракет – морского
базирования, предлагается разработать наземный вариант. Это один из шагов,
предпринятых Москвой в ответ на выход Вашингтона из Договора по ракетам средней
и малой дальности (ДРСМД).
Владимир Путин одобрил предложение Минобороны – "приземлить"
"Калибры". Сейчас пусковые установки этих ракет – морского
базирования, предлагается разработать наземный вариант. Это один из шагов,
предпринятых Москвой в ответ на выход Вашингтона из Договора по ракетам средней
и малой дальности (ДРСМД).
Россия не намерена втягиваться в гонку вооружений – но и не
будет инициировать переговоры по этому вопросу с США, заявил Владимир .
Президент одобрил начало работ по созданию гиперзвуковых ракет средней
дальности, а также по разработке сухопутного варианта "Калибра.
"Согласен с предложениями министерства обороны о начале
работ по "приземлению" "Калибров" и открытии нового
направления – создания гиперзвуковой ракеты наземного базирования средней
дальности", – сказал президент России на встрече с главой МИД Сергеем
Лавровым и министром обороны Сергеем Шойгу.
Владимир Путин сообщил, что решил зеркально ответить на
действия США. Президент заявил о приостановке участия России в ДРСМД. Москва не
будет инициировать переговоры по соглашению. По словам Путина, надо дождаться, пока
партнеры созреют для равноправного диалога.
Как отметил президент, после приостановки договора будут
создаваться новые технологии в военной сфере – однако без увеличения бюджета
Минобороны. "Мы не должны и не будем втягиваться в затратную для нас гонку
вооружений", – подчеркнул .
В частности, на встрече с Лавровым и Шойгу Владимир сообщил,
что завершен ключевой этап испытаний подводного ядерного беспилотника
"Посейдон". Мощность ядерной боевой части глубоководного аппарата – 2
мегатонны. На Западе новейшие образцы российского вооружения назвали
"ужасающими", напоминает Life.ru.