Минздрав России официально зарегистрировал отечественную вакцину против вируса лихорадки Эбола, которую разработал государственный научный центр вирусологии и биотехнологии Вектор.

Минздрав России официально зарегистрировал отечественную вакцину против вируса лихорадки Эбола, которую разработал государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" (наукоград Кольцово в Новосибирской области)."Вакцина против Эболы не только успешно прошла клинические испытания, но и уже зарегистрирована в Минздраве РФ. Произведена ее первая партия", — сообщил РИА Новости глава Кольцова Николай Красников.Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что вакцина в первую очередь ориентирована на тех, кто постоянно работает с возбудителем, и позволит свести на нет заражение среди врачей.Вирус геморрагической лихорадки Эбола — острая инфекция, поражающая людей и некоторые виды животных. Осенью 2018 года в Демократической Республике Конго была зафиксирована вторая крупнейшая вспышка геморрагической лихорадки за всю историю.