Думать не маткой, а головой советует рожающим от иностранцев россиянкам известный блогер. Лену Миро возмутила история российской актрисы Ирины Усок, которую американцы обвинили в киднеппинге.

Думать "не маткой, а головой" советует рожающим отиностранцев россиянкам известный блогер. Лену Миро возмутила история российскойактрисы Ирины Усок, которую американцы обвинили в киднеппинге.Ирину Усок освободили из-под стражи в зале суда. В США ееобвиняют в похищении дочери. Где находится ребенок – неизвестно: по разнымданным, трехлетняя девочка либо передана органам опеки, либо сестре отца.Самого Ричарда Битетти, американца с итальянскими корнями, вШтатах сейчас нет. Отец девочки, как сообщают СМИ, два года назад попал втюрьму за торговлю наркотиками, но вышел под залог. Когда Ириназабеременела, Ричард требовал сделать аборт. Однако ребенок родился, отношения впаре окончательно испортились и актриса с дочкой уехала в Россию.Несмотря на то, что в браке пара не состояла, у Никольфамилия отца и американский паспорт. Теперь Ричард вдруг решил оформить ордерна задержание. Как сказал вице-консул генконсульства России в Нью-Йорке АлексейТопольский, единственной целью задержания Ирины было получить письменныепризнания в том, что отцом ребенка является американский гражданин Битетти.Россиянка этот факт признала, передают "Вести".Сейчас Ирина дожидается суда. Если ее признают виновной вкиднеппинге, актриса может получить до 20 лет тюрьмы. В теате "Содружествоактеров Таганки", где служит Усок, не знают, зачем артистка поехала вШтаты. А известного блогера Лену Миро поведение актрисы удивляет.По словам блогера, цивилизованный взгляд заключается в том, что оба родителя имеют равное право решать за ребенка. Попрание прав отца почти во всем мире считается преступлением – в том числе против ребенка. А тот факт, что и сам родитель – асоциальный тип – при этом не учитывается."Мое удивление связано не с работой полиции – они-токак раз все правильно сделали. И даже заявление отца ребенка не удивляет.Интересно другое, чем Ира думала, когда решила родить от американца? Нет, я непротив родов – пожалуйста, хоть оброжайтесь. Но если ты это делаешь отиностранца, узнай, хотя бы, их законы о правах детей. Наши куры почему-тоуверены, что отец – это так, сопутствующий фактор, а главное в жизни ребенка -мать", – как обычно жестко комментирует Миро ситуацию с Ириной Усок.