Думать не маткой, а головой советует рожающим от
иностранцев россиянкам известный блогер. Лену Миро возмутила история российской
актрисы Ирины Усок, которую американцы обвинили в киднеппинге.
Думать "не маткой, а головой" советует рожающим от
иностранцев россиянкам известный блогер. Лену Миро возмутила история российской
актрисы Ирины Усок, которую американцы обвинили в киднеппинге.
Ирину Усок освободили из-под стражи в зале суда. В США ее
обвиняют в похищении дочери. Где находится ребенок – неизвестно: по разным
данным, трехлетняя девочка либо передана органам опеки, либо сестре отца.
Самого Ричарда Битетти, американца с итальянскими корнями, в
Штатах сейчас нет. Отец девочки, как сообщают СМИ, два года назад попал в
тюрьму за торговлю наркотиками, но вышел под залог. Когда Ирина
забеременела, Ричард требовал сделать аборт. Однако ребенок родился, отношения в
паре окончательно испортились и актриса с дочкой уехала в Россию.
Несмотря на то, что в браке пара не состояла, у Николь
фамилия отца и американский паспорт. Теперь Ричард вдруг решил оформить ордер
на задержание. Как сказал вице-консул генконсульства России в Нью-Йорке Алексей
Топольский, единственной целью задержания Ирины было получить письменные
признания в том, что отцом ребенка является американский гражданин Битетти.
Россиянка этот факт признала, передают "Вести".
Сейчас Ирина дожидается суда. Если ее признают виновной в
киднеппинге, актриса может получить до 20 лет тюрьмы. В теате "Содружество
актеров Таганки", где служит Усок, не знают, зачем артистка поехала в
Штаты. А известного блогера Лену Миро поведение актрисы удивляет.
По словам блогера, цивилизованный взгляд заключается в том, что оба родителя имеют равное право решать за ребенка. Попрание прав отца почти во всем мире считается преступлением – в том числе против ребенка. А тот факт, что и сам родитель – асоциальный тип – при этом не учитывается.
"Мое удивление связано не с работой полиции – они-то
как раз все правильно сделали. И даже заявление отца ребенка не удивляет.
Интересно другое, чем Ира думала, когда решила родить от американца? Нет, я не
против родов – пожалуйста, хоть оброжайтесь. Но если ты это делаешь от
иностранца, узнай, хотя бы, их законы о правах детей. Наши куры почему-то
уверены, что отец – это так, сопутствующий фактор, а главное в жизни ребенка -
мать", – как обычно жестко комментирует Миро ситуацию с Ириной Усок.