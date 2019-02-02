Совет Безопасности ООН в гуманитарных целях смягчил санкции в отношении Северной Кореи.

Совет Безопасности ООН в гуманитарных целях смягчил санкции в отношении Северной Кореи. Международная организация одобрила запрос федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца о поставке в КНДР ряда товаров гражданского назначения.Речь идет о 500 велосипедов, груза медикаментов и фильтров для питьевой воды, пишет ТАСС. Всё это необходимо врачам для доставки препаратов и лечения больных в отдаленных районах КНДР.На 20 января 2019 года. комитет СБ по санкциям в отношении КНДР одобрил заявки на гуманитарные товары от шести организаций.