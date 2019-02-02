На трассе в Учалинском районе Башкирии перевернулся автобус с девятью школьниками в салоне, в больнице оказались учительница и один ребенок. Очевидцы зафиксировали последствия аварии.

На трассе в Учалинском районе Башкирии перевернулся автобус с девятью школьниками в салоне, в больнице оказались учительница и один ребенок, сообщили в республиканском управлении МЧС. Очевидцы зафиксировали последствия аварии.ДТП произошло возле населенного пункта Буйда на дороге, соединяющей Ахуново и Учалы, когда ПАЗ развозил учеников по домам. Что послужило его причиной, предстоит установить инспекторам.В больницу доставили трех детей и одного сопровождавшую их женщину, после осмотра двух ребят отпустили по домам. О характере полученных пострадавшими травм ничего не сообщается.