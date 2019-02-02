Принц Гарри снова стал виновником скандала. Во время
светского приема он оскорбил актрису Хелен Миррен. 73-летняя обладательница
Оскара не стерпела унижения.
Принц Гарри снова стал виновником скандала. Во время
светского приема он оскорбил актрису Хелен Миррен. 73-летняя обладательница
"Оскара" не стерпела унижения.
Гостями благотворительного ужина стали члены королевской
семьи и звезды кино и шоу-бизнеса. Здесь и встретил 73-летнюю Хелен Миррен. Однако приветствие, с
которым принц обратился к обладательнице "Оскара", больше походило на
оскорбление.
Внук Елизаветы II обратился к Миррен со словами: "О,
вот и бабушка здесь!". неудачно пошутил – он имел в виду, что Миррен
сыграла саму Елизавету II в фильме "Королева". Однако приветствие
прозвучало двусмысленно и излишне фамильярно.
Известно, что сама Елизавета II благосклонно отнеслась к
картине, за которую исполнительница главной роли удостоилась премии "Оскар".
Королева даже пригласила Хелен на частный ужин. Однако фамильярности от внука
монаршей особы – принца Гарри – Миррен терпеть не собиралась, о чем и рассказала в эфире одной
из радиостанций, пишет "Вокруг ТВ".
На "бабушку", как назвал Хелен Миррен , актриса вовсе не похожа. Несмотря на почтенный возраст, она продолжает
активно сниматься. Прошлой осенью актриса прилетала в Санкт-Петербург – здесь
снимались некоторые сцены для нового исторического проекта канала HBO о российской императрице
Екатерине Великой. Кроме того, в ближайшее время Хелен Миррен должна появится
на больших экранах в антологии "Берлин, я люблю тебя". Понравилась
актрисе и работа в боевиках: она сыграла в картине Люка Бессона "Анна",
где снялся и российский актер Александр Петров.