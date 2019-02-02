Принц Гарри снова стал виновником скандала. Во время светского приема он оскорбил актрису Хелен Миррен. 73-летняя обладательница Оскара не стерпела унижения.

Принц Гарри снова стал виновником скандала. Во времясветского приема он оскорбил актрису Хелен Миррен. 73-летняя обладательница"Оскара" не стерпела унижения.Гостями благотворительного ужина стали члены королевскойсемьи и звезды кино и шоу-бизнеса. Здесь и встретил 73-летнюю Хелен Миррен. Однако приветствие, скоторым принц обратился к обладательнице "Оскара", больше походило наоскорбление.Внук Елизаветы II обратился к Миррен со словами: "О,вот и бабушка здесь!". неудачно пошутил – он имел в виду, что Мирренсыграла саму Елизавету II в фильме "Королева". Однако приветствиепрозвучало двусмысленно и излишне фамильярно.Известно, что сама Елизавета II благосклонно отнеслась ккартине, за которую исполнительница главной роли удостоилась премии "Оскар".Королева даже пригласила Хелен на частный ужин. Однако фамильярности от внукамонаршей особы – принца Гарри – Миррен терпеть не собиралась, о чем и рассказала в эфире однойиз радиостанций, пишет "Вокруг ТВ".На "бабушку", как назвал Хелен Миррен , актриса вовсе не похожа. Несмотря на почтенный возраст, она продолжаетактивно сниматься. Прошлой осенью актриса прилетала в Санкт-Петербург – здесьснимались некоторые сцены для нового исторического проекта канала HBO о российской императрицеЕкатерине Великой. Кроме того, в ближайшее время Хелен Миррен должна появитсяна больших экранах в антологии "Берлин, я люблю тебя". Понравиласьактрисе и работа в боевиках: она сыграла в картине Люка Бессона "Анна",где снялся и российский актер Александр Петров.