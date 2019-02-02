Verily — медицинское и биотехнологическое подразделение владеющего Google холдинга Alphabet — ищет партнеров для совместного производства обуви будущего. В неё будут встроены датчики, позволяющие отслеживать двигательную активность, вес владельца и определять падения.

Verily — медицинское и биотехнологическое подразделение владеющего Google холдинга Alphabet — ищет партнеров для совместного производства "обуви будущего". В неё будут встроены датчики, позволяющие отслеживать двигательную активность, вес владельца и определять падения.Три источника, на информацию которых ссылается CNBC, утверждают: в последние месяцы представители Verily проводили конфиденциальные встречи с потенциальными производителями устройства, на которых демонстрировали прототипы. Представители компании отказались комментировать сообщения источников.Если Verily действительно решит вывести разработку на рынок (подтверждения таких планов пока нет), она могла бы пригодиться для своевременной диагностики самых разных проблем со здоровьем. Например, резкий набор веса может означать, что организм удерживает воду, а это — один из симптомов хронической сердечной недостаточности. Определение падений могло бы пригодиться пожилым людям.Apple прошлой осенью представила модель смарт-часов Apple Watch 4 с функцией определения падений и возможностью настроить автоматический вызов скорой в этой ситуации. среди реализованных проектов Verily — ложка со встроенной стабилизацией для людей с двигательными нарушениями, смарт-часы для использования в клинических исследованиях, а также "умная" контактная линза для страдающих возрастной дальнозоркостью или восстанавливающихся после удаления катаракты.Verily исходно была сформирована как подразделение Google Life Sciences, а в 2015-м в результате реструктуризации стала дочерней компанией холдинга Alphabet. В январе 2019-го компания привлекла 1 млрд долларов венчурного финансирования с целью "повысить гибкость". CNBC отмечает, что это может указывать на планы сделать Verily независимым бизнесом.