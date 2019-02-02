Женщина продала недавно приобретенный телефон случайным гражданам, и в целях получения еще и страховки, обратилась в полицию с заявлением о грабеже...

Сотрудники уголовного розыска Отдела МВД России по району Покровское-Стрешнево г. Москвы задержали 32-летнюю жительницу столицы по подозрению в заведомо ложном доносе.В отдел полиции обратилась женщина. Она сообщила, что на улице Циалковского неизвестный вырвал из ее рук сумку и скрылся. В сумке находился недавно приобретенный в рассрочку и застрахованный мобильный телефон. Ущерб составил более 100 тысяч рублей. Приметы грабителя она сказала, что не запомнила, поскольку видела его только со спины.В ходе проверки сотрудники полиции установили, что заявительница заведомо ложно сообщила о совершенном в отношении нее противоправном деянии. В действительности женщина продала недавно приобретенный телефон случайным гражданам и в целях получения еще и страховки, обратилась в полицию с заявлением о грабеже.По данному факту отделением дознания Отдела МВД России по району Покровское-Стрешнево г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 306 УК РФ «Заведомо ложный донос». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56