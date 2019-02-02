Женщина продала недавно приобретенный телефон случайным гражданам, и в целях получения еще и страховки, обратилась в полицию с заявлением о грабеже...
Сотрудники уголовного розыска Отдела МВД России по району Покровское-Стрешнево г. Москвы задержали 32-летнюю жительницу столицы по подозрению в заведомо ложном доносе.
В отдел полиции обратилась женщина. Она сообщила, что на улице Циалковского неизвестный вырвал из ее рук сумку и скрылся. В сумке находился недавно приобретенный в рассрочку и застрахованный мобильный телефон. Ущерб составил более 100 тысяч рублей. Приметы грабителя она сказала, что не запомнила, поскольку видела его только со спины.
В ходе проверки сотрудники полиции установили, что заявительница заведомо ложно сообщила о совершенном в отношении нее противоправном деянии. В действительности женщина продала недавно приобретенный телефон случайным гражданам и в целях получения еще и страховки, обратилась в полицию с заявлением о грабеже.
По данному факту отделением дознания Отдела МВД России по району Покровское-Стрешнево г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 306 УК РФ «Заведомо ложный донос». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Пресс-служба УВД по СЗАО
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