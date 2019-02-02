За одну ночь молодые люди проникли в несколько автомобилей, припаркованных во дворах. Они повреждали личинку замка капота, а затем похищали аккумуляторы...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Северное Медведково задержали двоих приезжих, подозреваемых в совершении краж из автомашин.В отдел полиции с сообщением о краже аккумуляторной батареи из автомобиля обратился житель столицы. Он сообщил, что из принадлежащей ему машины, припаркованной во дворе домов в проезде Шокальского, похищена аккумуляторная батарея.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемых. Ими оказались 22 и 23-летний приезжие.В ходе следствия установлено, что подозреваемые причастны к серии аналогичных краж из автомашин местных жителей. За одну ночь молодые люди проникли в несколько автомобилей, припаркованных во дворах. Они повреждали личинку замка капота подручными средствами, а затем вывозили аккумуляторы на арендованном автомобиле с целью дальнейшего их сбыта.Следствием ОМВД России по району Северное Медведково возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража», которые объединены в одно производство. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Оперативники проверяют задержанных на причастность к совершению аналогичных противопарвных деяний на территории округа.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29