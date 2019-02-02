Переправе
через Керченский пролив предрекают печальное будущее. Из-за ошибок в
проектировании Крымский мост может не простоять и пяти лет, заявил
командующий остатками Военно-морских сил Украины Игорь Воронченко. Адмирал высказался предельно откровенно.
Переправе
через Керченский пролив предрекают печальное будущее. Из-за ошибок в
проектировании Крымский мост может не простоять и пяти лет, заявил
командующий остатками Военно-морских сил Украины Игорь Воронченко. Адмирал высказался предельно откровенно.
Он
вспомнил о ноябрьском инциденте недалеко от Крымского моста, когда
российские пограничники задержали несколько украинских кораблей. По
словам Воронченко, переход был спланирован, командования было нарастить боевую группировку в Азовском море.
Украинский
адмирал опроверг сообщения о том, что корабли шли подрывать Крымский
мост. Подобные утверждения он назвал "абсурдными". "Да кому этот ваш
мост нужен?! Он и так завалится через несколько лет, потому что
спроектирован неверно и стоит на сломе тектонических плит", – сказал Воронченко в интервью "Крым. Реалии".
По
всей видимости, адмиралу как следует промыли мозг. Заявления об
"ошибках в проектировании" и неминуемом обрушении из-за тектонических
плит или сложного грунта – типичные байки украинской пропаганды.
Тамошние СМИ и блогеры до сих пор не могут свыкнуться с тем, что
несмотря на их прогнозы Крымский мост был построен, причем автомобильную
часть переправы запустили досрочно.
Казалось
бы, пришла пора признать свою неправоту и смириться с существованием
Крымского моста. Но украинские патриоты упрямые, как бараны. Признать
правоту России для них, видимо, сложнее, чем совершить харакири на
Красной площади.
К
борьбе с украинцы подключили даже астрологов. Один из
них, Влад Росс, дал переправе от силы семь-девять лет жизни. Учитывая,
что трасса была построена в 2018 году, то по прогнозу астролога она
рухнет в 2025-2027 годах.
Ну
а пока украинцы бесятся и сходят с ума от бессилия, жители Крыма и
Кубани спокойно пользуются новой переправой. С момента запуска
автомобильного движения в мае прошлого года по проехало
почти четыре миллиона автомобилей. Совсем скоро будет запущено
железнодорожное сообщение.