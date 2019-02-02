Переправе через Керченский пролив предрекают печальное будущее. Из-за ошибок в проектировании Крымский мост может не простоять и пяти лет, заявил командующий остатками Военно-морских сил Украины Игорь Воронченко. Адмирал высказался предельно откровенно.

Переправечерез Керченский пролив предрекают печальное будущее. Из-за ошибок впроектировании Крымский мост может не простоять и пяти лет, заявилкомандующий остатками Военно-морских сил Украины Игорь Воронченко. Адмирал высказался предельно откровенно.Онвспомнил о ноябрьском инциденте недалеко от Крымского моста, когдароссийские пограничники задержали несколько украинских кораблей. Пословам Воронченко, переход был спланирован, командования было нарастить боевую группировку в Азовском море.Украинскийадмирал опроверг сообщения о том, что корабли шли подрывать Крымскиймост. Подобные утверждения он назвал "абсурдными". "Да кому этот вашмост нужен?! Он и так завалится через несколько лет, потому чтоспроектирован неверно и стоит на сломе тектонических плит", – сказал Воронченко в интервью "Крым. Реалии".Повсей видимости, адмиралу как следует промыли мозг. Заявления об"ошибках в проектировании" и неминуемом обрушении из-за тектоническихплит или сложного грунта – типичные байки украинской пропаганды.Тамошние СМИ и блогеры до сих пор не могут свыкнуться с тем, чтонесмотря на их прогнозы Крымский мост был построен, причем автомобильнуючасть переправы запустили досрочно.Казалосьбы, пришла пора признать свою неправоту и смириться с существованиемКрымского моста. Но украинские патриоты упрямые, как бараны. Признатьправоту России для них, видимо, сложнее, чем совершить харакири наКрасной площади.борьбе с украинцы подключили даже астрологов. Один изних, Влад Росс, дал переправе от силы семь-девять лет жизни. Учитывая,что трасса была построена в 2018 году, то по прогнозу астролога онарухнет в 2025-2027 годах.Нуа пока украинцы бесятся и сходят с ума от бессилия, жители Крыма иКубани спокойно пользуются новой переправой. С момента запускаавтомобильного движения в мае прошлого года по проехалопочти четыре миллиона автомобилей. Совсем скоро будет запущеножелезнодорожное сообщение.