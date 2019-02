США собираются направить гуманитарную помощь в Венесуэлу. Об этом в пятницу сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

США собираются направить гуманитарную помощь в Венесуэлу. Об этом в пятницу сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.На своей странице в "Твиттере" помощник президента США сообщил, что народ Венесуэлы получит медикаменты, хирургические инструменты и пищевые добавки."Пришло время Мадуро уйти", — заключил он.Pursuant to the request of Interim President Juan Guaido, and in consultation with his officials the US will mobilize and transport humanitarian aid—medicine, surgical supplies, and nutritional supplements for the people of Venezuela. It’s time for Maduro to get out of the way. https://t.co/LXZsBf8vq6— John Bolton (@AmbJohnBolton) February 2, 2019Ранее постоянный представитель Венесуэлы в ООН Самуэль Монкада заявил, что США готовят колонизацию Венесуэлы путем военного переворота."Реколонизация является правильной характеристикой того, что постепенно становится планом военного вторжения США против Венесуэлы​​​. Это событие, которое никогда не видели в нашей истории", — написал он в статье на сайте правительства.Кстати, на днях ответственный за дела Венесуэлы в США Эллиот Абрамс не исключил вооруженного вмешательства в страну. Он добавил, что конкретной даты никто не назначал, но интервенция вполне вероятна.Массовые протесты против Николаса Мадуро в Венесуэле не стихают с 21 января 2019 года. 23 января спикер парламента страны Хуан Гуайдо объявил себя руководителем государства на период действия временного правительства.США и ряд других стран заявили о его признании. Великобритания отказалась вернуть Каракасу размещенное в Лондоне золото. А Вашингтон ввел санкции против венесуэльской нефтедобывающей компании, а позже передал Гуайдо контроль над частью активов Венесуэлы в банках США. 31 января Европарламент одобрил резолюцию с призывом к странам ЕС признать Гуайдо "легитимным главой" Венесуэлы.Мадуро объявил о решении разорвать дипломатические и политические отношения с США. В свою очередь, Гуайдо выпустил заявление, в котором заявил, что призывает всех иностранных дипломатов остаться в Венесуэле, и начал вести закулисные переговоры с военными, чтобы заручиться их поддержкой. Посланники Гуайдо недавно приехали и в американский Конгресс, где заручились и поддержкой сенаторов.Россия и ряд других стран (Китай, Турция, Белоруссия, Иран, Боливия, Куба, Никарагуа и Сальвадор) поддержали Мадуро в качестве законного президента.Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова считает, что Вашингтон максимально настроен на разрушение конституционного строя и смену власти в Венесуэле.Новости из Венесуэлы захватили все мировые издания. Какую позицию занимают в разных странах по венесуэльскому вопросу, и как относятся к поведению Вашингтона?