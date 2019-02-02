Актер пока не подтвердил эту информацию. О состоянии Ольги Литвиновой также пока ничего не сообщается.

Актер пока не подтвердил эту информацию. О состоянии Ольги Литвиновой также пока ничего не сообщается.Константин Хабенский в третий раз стал папой – 1 февраля супруга Ольга Литвинова родила ему дочку, пишет "Экспресс Газета".Это второй общий ребенок пары. О состоянии новорожденной пока ничего не сообщается.Поклонники артистов узнали о беременности Ольги, когда она перестала появляться в театре. Однако супруги почти не комментировала информацию о беременности и пока не подтвердили информацию о рождении ребенка.Напомним, Константин Хабенский и Ольга Литвинова воспитывают двоих детей. Первая жена Анастасия родила актеру сына Ивана. Она умерла от рака в 2008 году. Сейчас Ивану 11 лет.Летом 2016 года вторая жена Ольга подарила артисту дочь Александру. Говорят, дети много времени проводят в Испании, где Хабенский обзавелся недвижимостью.Периодически Ольга в своем Instagram выкладывает фото детей. Так, маленькая Александра произвела фурор в балетной пачке у станка. оклонники пары растаяли от умиления. "Такая милота", "Мамина с папой радость. Прелестный ребенок!!! Пусть сбудутся у вас все мечты!" "Солнышко!",