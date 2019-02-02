Взрыв прогремел в небе на западе Кубы. Первые предположения местных журналистов были о взрыве военного самолета, однако позже появилась информация от метеорологов. Ученые, прибывшие на место, провели анализ найденных обломков.

Взрыв прогремел в небе на западе Кубы. Первые предположения местных журналистов были о взрыве военного самолета, однако позже появилась информация от метеорологов. Ученые, прибывшие на место, провели анализ найденных обломков.Такого в кубинской провинции Пинар-дель-Рио еще не видели: неопознанный предмет, охваченный огнем, пролетел над Землей, оставляя за собой белый след. После – падение и взрыв. В домах задрожали стекла.- Мы ехали по улице, когда я увидел яркий горящий шар в небе, который летел на высокой скорости со стороны океана.- Луч света вспыхнул в небе, он нас немного напугал. Хотя, впрочем, ничего серьезного не произошло, никто в районе серьезно не пострадал.Потрясенная публика гадает, что это было. Версии разные — от шаровой молнии до взрыва военного самолета. Объяснение дала метеорологическая служба. Специалисты рассказали: увиденное – метеорит. Подтверждают эту версию осколки, которые обнаружили на месте падения тела, и оставленные им следы.Прибывшие на место сотрудники Института геофизики и астрономии на Кубе изучили обломки, проверили их состав и сообщили: они состоят из железа, никеля и силиката магния. Впрочем, на этом сюрпризы для кубинцев не закончились. Оказывается, это второй метеорит за неделю."Команда экспертов Института геофизики и астрономии и офиса геологии провинции Пинар-дель-Рио находится в Виньялесе, чтобы научно подтвердить возможное падение метеорита. Аналогичное явление расследуется в городе Матансас", — написала в "Твиттере" министр по делам науки, технологий и окружающей среды Кубы Эльба Роса Перес Монтойя.Если одних падение метеорита сильно напугало, вторые забеспокоились за древнюю наскальную живопись, то третьи нашли повод порадоваться. Еще до того, как ученые рассказали о составе осколков небесного тела, они начали собирать их и фотографироваться, чтобы затем разместить в социальных сетях.Hay reportes de fragmentos de piedra en las inmediaciones del #MuraldelaPrehistoria lo que hace pensar en un #meteorito. La periodista @fatimaTelePinar muestra piedras de lo que podría ser fragmentos de meteoritos. #ValledeViñales #PinardelRío Fotos: Guerrillero, Telepinar pic.twitter.com/MfQoLjgUkn— OnCuba (@OnCuba) 1 февраля 2019 г.Кому-то сувениры останутся на память, а кто-то, возможно, по примеру жителей Челябинска начнет торговать осколками. За трехкилограммовый кусок космического тела один предприимчивый россиянин несколько лет назад просил более двух миллионов рублей.