В квартире оперативники задержали двух девушек, которые за денежное вознаграждение оказывали услуги интимного характера...

Оперативники ОУР ОМВД России по Пресненскому району выявили и ликвидировали притон для занятия проституцией.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции в квартире на Пресненском валу задержали двух женщин в возрасте 40 и 45 лет, подозреваемых в организации притона для занятия проституцией.Также в квартире оперативники задержали двух девушек, которые за денежное вознаграждение оказывали услуги интимного характера. В отношении них был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.11 КоАП РФ «Занятие проституцией».По данному факту отделением дознания ОМВД России по Пресненскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ст. 241 УК РФ «Организация занятия проституцией». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60