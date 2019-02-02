До учащихся было доведено, какие опасности подстерегают несовершеннолетних граждан в Интернете, как этих опасностей можно избежать...

Сотрудники правового отдела УВД по ЮВАО провели встречу со школьниками в рамках правового просвещения несовершеннолетних граждан.Встреча состоялась в стенах ГБУ г. Москвы «КРОЦ» Департамента труда и социальной защиты населения в районе Марьино с учащимися в возрасте от 10 до 16 лет. По словам лейтенанта внутренней службы Анны Кочеровой, юрисконсульта правового отдела УВД по ЮВАО, цель таких мероприятий – оказание шефской помощи, правового просвещения и правовой пропаганды среди несовершеннолетних граждан, воспитание у учащихся правового сознания и законопослушного поведения, содействие процессу социализации, патриотизма, толерантности и формирования у них активной жизненной позиции.Несмотря на ограниченные физические возможности, учащиеся данной Школы являются активными пользователями Интернета. Именно опасностям, подстерегающим на просторах Интернета, а также правилам пользования им и была посвящена встреча, организованная представителями правового отдела.На встрече для ребят было проведено лекционное занятие в форме беседы. До учащихся было доведено, какие опасности подстерегают несовершеннолетних граждан в Интернете, как этих опасностей можно избежать. Также учащимся была приведена статистика о том, что интересует детей в Интернете, а также представлены определенные правила пользования им. По окончании было проведено небольшое тестирование.Анна Кочерова отметила, что на встрече ребята активно принимали участие, задавали интересующие их вопросы и получали подробные ответы.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18