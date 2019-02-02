Новичок санкт-петербургского Зенита Вильмар Барриос, подписавший накануне контракт с сине-бело-голубыми, признался, что чемпионат мира по футболу повлиял на его переезд в Россию. Также 25-летний колумбиец сообщил о целях, которые ставит перед собой в новом клубе.

Новичок санкт-петербургского "Зенита" Вильмар Барриос, подписавший накануне контракт с сине-бело-голубыми, признался, что чемпионат мира по футболу повлиял на его переезд в Россию. Также 25-летний колумбиец сообщил о целях, которые ставит перед собой в новом клубе."У меня не было никаких сомнений в том, чтобы приехать сюда после того, как я получил предложение. Не стоит забывать, что я был в России на чемпионате мира, благодаря чему увидел страну", – приводит слова Барриоса официальный сайт "Зенита".Кроме того, колумбийский полузащитник рассказал, что рад оказаться в "таком великом клубе". "Надо плотно работать, чтобы завоевать место в составе, чтобы выходить на поле, играть и получать удовольствие о того, что надеваешь эту майку каждые выходные", – добавил новичок сине-бело-голубых.Напомним, что 1 февраля игрок сборной Колумбии Вильмар Барриос официально стал футболистом "Зенита". За питерский клуб он будет выступать под 25-м номером.