В городе Радужном и в Вязниковском районе возбуждены уголовные дела в отношении местных жителей, незаконно хранящих наркотики.

20 января текущего года в дежурную часть ОМВД России по Вязниковскому району поступило сообщение о семейном скандале в частном доме одного из поселков района. Прибывший по указанному адресу участковый уполномоченный полиции в ходе осмотра места происшествия обнаружил и изъял пластмассовую коробку и трехлитровую банку с веществом растительного происхождения и задержал 46-летнего местного жителя по подозрению в незаконном хранении наркотиков.Проведенным впоследствии исследованием подтверждено, что в коробке и в банке находилась марихуана общей массой 118,49 грамма.Мужчина пояснил, что летом прошлого года в поле недалеко от поселка он обнаружил несколько кустов дикорастущей конопли, которые высушил и хранил для собственного потребления.30 января текущего года в результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими межмуниципального отдела МВД России по ЗАТО «Радужный» во взаимодействии с коллегами из регионального УНК задержан 23-летний местный житель, у которого в ходе личного досмотра обнаружен и изъят полимерный пакет с сыпучим содержимым. Экспертным заключением подтверждено, что в пакете находилось наркотическое вещество синтетического происхождения массой 1,24 грамма. Молодой человек пояснил, что запрещенное вещество взял в тайнике-закладке в городе Владимире.В обоих случаея в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст.228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств в крупном размере).Расследование уголовных дел продолжается.В соответствии с санкцией статьи фигурантам грозит максимальное наказание до десяти лет лишения свободы.