Спикер Госдумы Вячеслав Володин направил часть своих доходов на благотворительность. По словам советника председателя нижней палаты по связям со СМИ Анастасией Кашеваровой, общая сумма пожертвований составила 38,85 миллиона рублей.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин направил часть своих доходов на благотворительность. По словам советника председателя нижней палаты по связям со СМИ Анастасией Кашеваровой, общая сумма пожертвований составила 38,85 миллиона рублей.Володин направляет часть доходов на нужды благотворительности и оказание адресной помощина протяжении нескольких лет , отметила Кашеварова.В частности, 22 миллиона спикер Госдумы пожертвовал на завершение строительства школы "Феникс" в деревне Мольгино Смоленской области. Учебное заведение предназначено для детей из малообеспеченных, неполных семей и детей-сирот.Также благодаря помощи спикера были закуплены комплекты зимней и летней школьной формы, спортивной одежды и учебников.Помогает спикер Госдумы и со строительством многоквартирного жилого дома в поселке Елшанка города Саратова. На завершение возведения здания председатель нижней палаты направил пять миллионов рублей.Дом состоит из шести подъездов и предназначен для расселения 23 ветхих бараков, часть из которых построили еще во время войны. В сентябре этого года ключи от новых квартир получат 256 семей.Кроме того, по 2,5 миллиона рублей Володин пожертвовал благотворительному фонду Доктора Лизы и организации "Справедливая помощь Доктора Лизы". Также спикер направил 4,25 миллиона на помощь сельским приходам и монастырям Русской православной церкви.Полтора миллиона рублей председатель нижней палаты отдал на реставрацию настенных росписей музея Петрова-Водкина в Хвалынске Саратовской области и 1,1 миллиона – на оказание адресной помощи семьям, попавшим в трудную ситуацию.Напомним, в 2017 году Вячеслав Володин направил на благотворительность половину своих доходов – 25,5 миллиона рублей, в 2016 – 31. В 2014 и 2015 спикер Госдумы жертвовал по 40 миллионов. Основная часть доходов председателя нижней палаты – прибыль по вкладам и ценным бумагам.